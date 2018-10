Noi per Genova, domenica 14 alla Sciorba quadrangolare a favore degli sfollati di ponte Morandi e per la Band degli Orsi

Genova. Domenica 14 ottobre sarà la ricorrenza del secondo mese della caduta del Ponte Morandi.

Il GRUPPO DILETTANTISTICO LIGURE DI CALCIO ANNI 70’/80’ insieme alla “BAND DEGLI ORSI” con il patrocinio del MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO” e con la partecipazione di “SMEMORANDA” hanno organizzato l’evento benefico “NOI PER GENOVA”.

L’appuntamento ha l’intento di raccogliere fondi da destinare agli sfollati di Via Porro, e alla Band degli Orsi. IL tutto di svolgerà, domenica 14 ottobre 2018 a partire dalle ore 14, presso lo stadio della Sciorba in via Gelasio Adamoli, 57.

Sarà una manifestazione all’insegna di SPORT e SPETTACOLO, saranno presenti, grazie alla partecipazione di “SMEMORANDA”, diversi artisti del calibro di: Dario Vergassola, Ruggero dei Timidi, Pippo Lamberti, Germano Lanzoni, Enrique Balbontin, Andrea Bottesini, Vincenzo Albano, Andrea Santonastaso, Simone Barbato, Marco Silvestri, Giorgio Verduci, Fausto Solidoro, Max Pisa, Davide Paniate.

L’ingresso non avrà un costo fisso e i partecipanti potranno contribuire in maniera libera e volontaria