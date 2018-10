Genova. E’ luogo del cuore per tanti genovesi, ma chi vive e lavora a Vesima soffre per come la località all’estremo ponente del Comune di Genova, sia sostanzialmente dimenticata per 9 mesi all’anno, e soffrono per come in pochi si stiano interessando delle sue sorti, proprio in queste ore, difficili, del maltempo.

Su sette attività commerciali, bagni, chioschi, ristoranti, sono pochissimi a non essere stati devastati dalla mareggiata del 29 ottobre. Le onde hanno distrutto i due chiringuiti agli estremi del lido, il Paguro e l’Ippocampo, danneggiato pesantemente i bagni Janua, la cui struttura su palafitta potrebbe crollare da un momento all’altro (si tratta di bagni comunali che Tursi ha cercato di affidare a privati con una gara deserta, quest’anno), gli altri hanno visto spazzare via cabine, coperture, impalcati.

“E i cittadini di Vesima sono senza acqua potabile da diversi giorni – spiega Raffaele Tarantini, per anni cittadino di Vesima e tuttora legato alla località per motivi familiari – eppure non abbiamo visto nessuno, vigili del fuoco, protezione civile, politici, media, ci sentiamo abbandonati”. Tarantini all’indomani del disastro ha realizzato un video con il suo smartphone e ha raggiunto le circa 20 mila visualizzazioni. Eccolo:

“Abbiamo problemi con la strada che sale all’abitato di Vesima, il bosco è pieno di alberi pericolanti e lo stesso terreno sembra prossimo a franare, abbiamo problemi con l’approvvigionamento idrico, abbiamo provato a pulire quello che potevamo, con le nostre forze, ma non possiamo gestire ogni criticità”, continua.

Raffaele Tarantini è preoccupato anche per le sorti della spiaggia dei cani, oltre la galleria ponente rispetto a Vesima, spazio per i quattro zampe che contribuì a creare impegnandosi con la pubblica amministrazione. “Abbiamo battagliato anni per avere una scala che scendesse sul litorale, chissà che fine avrà fatto”.