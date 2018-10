Neonata in pericolo di vita trasportata da Trieste al Gaslini a bordo di un Falcon

Genova. Un Falcon 50 del 31esimo stormo dell’aeronautica militare si è alzato in volo ieri per trasportare una neonata in imminente pericolo di vita.

La piccola, caricata a bordo a Trieste, è stata sbarcata a Genova per essere presa in cura dai medici dell’ospedale Gaslini.

Una settimana fa sembra a bordo di un Falcon 50 era stata portata una donna incinta dalla Sardegna a Genova