Murta: lunedì interruzione idrica programmata

Genova. Lunedì interruzione idrica programmata in zona Murta.

Lo comunica Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di manutenzione alla rete di distribuzione, il giorno 8 ottobre.

Dalle 8 alle 17 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate in via Antonietta Massuccone Mazzini (dal cv 1 al cv 44), salita Murta (dal cv 1 al cv 41) e via alla Chiesa di Murta (dal cv7 al cv 40).

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.