Multedo, tra code e sorpassi da brivido in via dei Reggio regna il caos

Genova. Un camion fermo in via dei Reggio a Multedo e dietro in arrivo un altro tir che non riesce a entrare in autostrada.

Sull’altro lato, in uscita, una lunga coda di mezzi. E il tir che sopraggiunge da dietro alla fine capisce che l’unica cosa che può fare è invadere la corsia opposta per superare il ‘gigante’ fermo.

Scene di ordinario traffico caotico a Multedo tra gli sguardi e le espressioni attonite dei residente che hanno girato queste immagini