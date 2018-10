Multedo, nell’area Eni di via dei Reggio arriva una sede temporanea di Amiu

Genova. Sarà messa in uso a breve in via dei Reggio a Multedo la nuova unità territoriale di Amiu per il deposito dei piccoli mezzi e per gli spogliatoi del personale.

Si tratta di un’area temporanea, presa in affitto da Eni per un anno, dove verranno collocati dei moduli abitativi, resasi indispensabile dopo il crollo di ponte Morandi: “Fin dal 14 agosto, giorno in cui abbiamo perso oltre all’isola ecologica anche gli spogliatoi per i dipendenti e uno spazio per i mezzi, oltre anche alla fabbrica del riciclo siamo alla ricerca di nuove aree” spiega Luca Zane.

Il crollo del ponte, fra l’altro ha rimesso in uso, in un complesso risico di spostamenti di sezioni, la sede dismessa di via Leoncavallo a Sestri ponente che si trova tuttavia in area esondabile, con la conseguenza che a ogni allerta arancione o rossa una 30 di dipendenti resta semplicemente a casa perché non ha una sede dove recarsi: “Si è trattato – spiegano ancora da Amiu – di una situazione di emergenza che non appena attiveremo la sede di via Ronchi potrà essere risolta, confidiamo che questo avvenga in tempi molto brevi”.