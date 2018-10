Monte Fasce, auto esce di strada e precipita per 20 metri. Tre ragazzi soccorsi dai Vigili del Fuoco

Genova. Questo pomeriggio intorno alle 15.30, i vigili del fuoco di Genova, sono intervenuti con la squadra di Genova Est, il carro SAF e l’elicottero Drago sul Monte Fasce per incidente stradale.

Una vettura Peugeot, con a bordo 3 ragazzi è finita fuori strada facendo un volo di circa 20 metri e cappottando più volte lungo lo scosceso pendio. Due dei ragazzi sono riusciti ad uscire e arrampicarsi fino alla strada.

Il terzo, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco e dopo essere stato stabilizzato su barella spinale è stato verricellato a bordo dell’elicottero VF Drago 65 e trasportato all’ospedale. La cause sono in via di accertamento.