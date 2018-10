Mondo noprofit e formazione, lunedì la lezione “Diventerò fundaraiser”, per iniziare un percorso di alta formazione

Genova. Si svolgerà lunedì 22 ottobre 2018 – dalle 14 alle 17 presso la sede della Fondazione Edoardo Garrone in via San Luca 2 a Genova – la lezione aperta del prof. Valerio Melandri “Diventerò Fundraiser!”. Un’occasione aperta a tutti e gratuita per capire insieme perché diventare fundraiser, che cosa vuol dire fare raccolta fondi in modo sistematico e quale contributo può portare un professionista del fundraising a una piccola organizzazione nonprofit.

Docente di Principi e Tecniche di Fundraising presso l’Università di Bologna e Visiting Professor presso la Columbia University di New York, il professor Melandri approfondirà i temi connessi alla professione del fundraiser. Sarà questa l’occasione per presentare alle piccole associazioni nonprofit della Liguria la seconda edizione del bando “Fundaising Coaching Plus”, un percorso di alta formazione e consulenza in tema di raccolta fondi.

L’evento è gratuito fino a esaurimento posti. Iscrizione obbligatoria al tel. 010 8681543 o inviando un’e-mail all’indirizzo bando-onp@fondazionegarrone.it.

L’edizione 2019 del bando “Fundraising Coaching Plus”, promosso da Fondazione Edoardo Garrone, in collaborazione con Philantropy Centro Studi e il Master Universitario in “Fundraising per il Nonprofit e gli Enti pubblici” dell’Università di Bologna, si rivolge alle organizzazioni nonprofit liguri particolarmente motivate a investire per dotarsi di una figura professionale specializzata nell’attività di fundraising, con l’obiettivo di attivare e sviluppare un piano di raccolta fondi strutturato ed efficace.

Per le due organizzazioni che saranno selezionate, Fondazione Edoardo Garrone finanzierà la partecipazione di una risorsa individuata ad hoc al Master in Fundraising dell’Università di Bologna e offrirà un percorso di consulenza della durata di 12 mesi sotto la guida di Philanthropy Centro Studi, coordinato dal prof. Valerio Melandri. Infine, Fondazione Edoardo Garrone sosterrà l’attività dei fundraiser all’interno dell’organizzazione di riferimento con un contributo pari alla metà della retribuzione per lo svolgimento di un tirocinio annuale.

Per candidarsi al bando – scaricabile online al sito www.fondazionegarrone.it – c’è tempo fino a venerdì 9 novembre 2018.