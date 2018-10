Genova. Grave incidente questa notte intorno alle 2 per un motociclista 40enne in via Allende a Molassana. Per cause ancora da accertare l’uomo ha perso il controllo del mezzo edema finito a terra.

E’ stato ricoverato con un politrauma e intubato all’ospedale San Martino di Genova.

Secondo quanto appreso non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.