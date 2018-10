Modifiche decreto Genova, riunione via Skype tra Bucci e ministro Toninelli

Genova. Emendamenti al decreto Genova, composizione del team della struttura commissariale ma anche chiarimenti sulla strategia di governo per le grandi opere, terzo valico e gronda di ponente: sono alcuni dei temi all’ordine del giorno di una riunione in videoconferenza fissata nel tardo pomeriggio tra il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli.

Bucci, dopo la riunione di giunta itinerante svolta nel quartiere di Certosa in concomitanza con gli Stati generali dell’economia, è rientrato a palazzo Tursi per effettuare il collegamento via Skype.

Sul tavolo probabile anche un aggiornamento sui progetti di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera finora arrivati alla struttura commissariale.