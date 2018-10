Mik Aid 2018, rock e heavy metal per i bambini del Gaslini. Il concerto per comprare incubatrici

Genova. Musica “pesante” per aiutare i più piccoli in difficoltà. Questo l’obiettivo del Mik Aid 2018, un serata di musica live che raccoglierà fondi necessari all’acquisto di nuove incubatrici di ultima generazione.

“Qualche anno fa il mio secondo figlio è nato prematuro – racconta Michelangelo Repetto, il Mik ideatore dell’evento giunto alla seconda edizione – ma grazie all’intervento e al lavoro dei medici del Gaslini siamo riusciti a superare un momento difficilissimo. E allora, passato tutto mi sono chiesto ‘Cosa posso fare per dare una mano’? Beh la risposta è stata ‘So suonare’ e da lì è partito tutto…”

Un concerto benefico che l’anno scorso, nella prima edizione, ha raccolto soldi necessari all’acquisto di materiale medico, e che quest’anno punta a replicare, in grande: il ricavato andrà a Cicogna Sprint Onlus, un’associazione che da sostegno e aiuto alle famiglie di figli nati prematuri e con difficoltà alla nascita, assistendoli nel difficile percorso post-intervento. “L’idea è quella di acquistare una nuova incubatrice – spiega Michelangelo – che per molti è solo una scatola, ma nei fatti è molto di più”.

La serata vedrà alternarsi diversi gruppi musicali, tra rock ed heavy metal, con alcune “chicche” per gli amanti del genere e per gli appassionati della scena musicale genovese e non: Maiden of Dreams, Marmotte d’Acciaio, Metal Detector, Andrea De Stanleys e i suoi fantastici amici, Maiden Zena, Serena Agostini Acustic Duo, The Lioness e Gammaween.

L’appuntamento è dalle 18,30 fino a notte presso i Liggia Pub & Music House di via V Maggio 10, proprio difronte all’ingresso dell’istituto Gaslini. Insomma una grande serata di musica e beneficienza perche anche i metallari hanno un cuore, anzi, come diceva Ivan Graziani sono preziosi “come diamanti”.