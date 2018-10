Metropolitana, il Cipe assegna 6,6 milioni per il proseguimento della tratta

Genova. A margine di quanto sta succedendo a Montecitorio, il governo nella serata di ieri, ha riunito a Palazzo Chigi il Cipe, per decidere il destino di una serie di finanziamenti governativi.

Tra le varie cose all’ordine del giorno, anche “l’assegno” per la metropolitana genovese, che, come anticipato nelle settimane scorse, riceverà un fondo di 6,6 milioni di euro.

Questi soldi potrebbero essere usati per l’allungamento fino a piazza Martinez del tracciato, o, ma questo dipende da come si evolverà la questione decreto, per interventi sull’altra “testa”, la stazione di Brin, dalla qualle si potrebbe infatti arrivare a Rivarolo.