Genova. Alta pressione e bel tempo per tutto il fine settimana a parte alcuni nubi locali, senza conseguenze. Parziale attenuazione del vento e temperature superiori alla norma. Nubi in aumento lunedì, ma ancora senza piogge. Sono le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, sabato 20 ottobre, sereno su tutta la regione. Qualche nube bassa sarà presente al mattino sui versanti padani e qualche cumulo nel pomeriggio sulle Alpi Liguri senza conseguenze. Venti moderati da nord al mattino, in attenuazione nel corso della giornata, brezze pomeridiane a levante. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie e sopra la media, comprese sulla costa tra 15 e 26 gradi, nell’interno tra 7 e 21.

Domani, domenica 21 ottobre, bel tempo ovunque. Passaggio di velature nel corso della giornata a levante e qualche cumulo nelle zone interne senza conseguenze. Venti deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie su valori sempre esuberanti dalle medie.

Lunedì 22 nubi sparse al mattino più intense a ponente senza conseguenze. Graduale rasserenamento in giornata a partire da levante. Ventilazione in rinforzo da nord-est e temperature in calo.