Genova. Una giornata ventosa, con vento da Nord e raffiche che, nel savonese, sui crinali e in mare aperto, possono raggiungere anche i 70 km/h, secondo il Limet, il Centro meteo ligure, la mattinata trascorrerà con cielo sereno praticamente ovunque. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità dal mare verso le coste e l’interno. Si tratterà di nuvolosità medio-alta non foriera di piogge. In serata nubi più compatte su imperiese, spezzino e zone interne in genere senza fenomeni, più sottile la nuvolosità altrove.

Il mare sarà stirato sotto costa. Mosso il basso ligure.

Temperature: in lieve calo nei valori massimi sulla costa la minima oscilla tra gli 11 e i 14°C, la massima tra 19 e 23°C. Nell’interno la minima tra 5 e 10°C (fondovalle), la massima tra 14 e 18°C.

Il fine settimana si preannuncia con qualche peggioramento: venti forti in attenuazione e nuvolosità sparsa su tutta la regione sabato, possibili piogge domenica.