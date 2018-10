Genova. Rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo occidentale. Phoen forte nelle valli interne del genovese e del Tigullio.

Cielo in prevalenza sereno, possibili passaggi di velature nel primo mattino sul Genovese e Spezzino. Venti: in rinforzo durante il giorno. Da sud-ovest fino a tesi al largo e sull’Imperiese. Da Nord forti nelle valli interne del Genovese e del Tigullio, più moderato sottocosta. In serata rinforzo del Phoen anche sottocosta sul Genovese. Mari: poco mosso al mattino, mosso dal pomeriggio per onda da sud-ovest.

Temperature: in aumento, soprattutto nell’entroterra.

Costa: min 13 / 18 °C, max 22 / 27 °C

Interno: min +5 /+10 °C, max 18 / 24 °C