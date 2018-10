Genova. Una depressione sulla Spagna viene rimessa in gioco da un’altra saccatura proveniente dall’Atlantico che porterà un severo peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla tarda serata di domani e per gran parte della giornata di giovedì.

Al mattino in prevalenza sereno sul versante marittimo mentre alcuni banchi nuvolosi si potranno addossare sul versante nord dell’Appennino centro-occidentale; nel corso del pomeriggio vi sarà un graduale aumento della nuvolosità su tutta la regione, in particolar modo sul Ponente Ligure, dove in serata sono attesi rovesci che localmente potranno essere anche di forte intensità. Nel corso della nottata i fenomeni interesseranno gran parte della regione, in particolar modo il settore centro-occidentale.

Venti: persistono tesi settentrionali tra Genova e Savona, più forti su Capo Mele, imperiese e zone al largo. Mari: al mattino mosso sui bacini di Ponente, poco mosso altrove. Moto ondoso in aumento in serata.

Temperature: in calo le massime.

Costa: min 14 / 18 °C, max 20 / 24 °C

Interno: min 9 / 14 °C, max 18 / 22 °C