Genova. Un’area ciclonica sul Mediterraneo centro-occidentale determina instabilità a tratti intensa tra Spagna e Francia; la Liguria rimane ai bordi di questa circolazione; un aumento dell’apporto umido in quota potrà determinare una copertura più estesa con associato qualche debole fenomeno. Inoltre attenzione per venti di tramontana a tratti forte sul settore centro-occidentale. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, martedì 16 ottobre, condizioni di variabilità al mattino con tendenza ad aumento della nuvolosità dal Mar Ligure; non si esclude qualche isolato sgocciolio. Tra il pomeriggio e la serata intensificazione della nuvolosità, specie lato costa, sgocciolii e locali piovaschi. Venti: tramontana a tratti forte sul settore centro-occidentale; moderata a levante con tendenza a scadere in brezza nel corso del pomeriggio sulla fascia costiera. Mari: da molto mosso ad agitato il settore occidentale al largo; tra mosso e molto mosso lungo la Riviera di Ponente; mosso altrove. Temperature: minime in aumento; massime in calo sulla costa, comprese tra 15 e 24 gradi.

Domani, mercoledì 17 ottobre, persistono condizioni di variabilità, caratterizzati dal transito di stratificazioni che, occasionalmente, potranno dar luogo ancora a qualche residuo sgocciolio o breve piovasco. Ancora tramontana a tratti forte sul settore centro-occidentale; moderata a levante con tendenza a scadere in brezza nel corso del pomeriggio sulla fascia costiera. Mari: generalmente molto mosso il settore occidentale al largo; mosso altrove. Temperature: stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Giovedì 18 sarà una giornata asciutta e soleggiata, salvo qualche stratificazione in transito; ancora ventoso a ponente.