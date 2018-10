Genova. La notte è passata sostanzialmente tranquilla ma l’allerta è ancora in vigore e secondo gli esperti del centro meteo Limet oggi, giovedì 11 ottobre, si potranno avere disagi tra la tarda mattinata e metà pomeriggio per fenomeni di temporali autorigeneranti nell’area compresa tra Savona e Genova con possibili criticità con frane e allagamenti. Rovesci intermittenti sul levante ligure, tende a migliorare a partire da ponente con residui piovaschi. Cessano i fenomeni ovunque in serata.

Venti forti da sud est al mattino con raffiche fino a 70km/h sul golfo. Dalla tarda mattinata soffieranno da nord sul ponente ancora da sud est sul centro levante (convergenza). In serata rotazione da nord anche sul genovese, da est sul levante ligure. Mare tra molto mosso e agitato per onda da sud est. Picchi d’onda sui 3 metri tra Genova e Savona. Moto ondoso in rapido calo in serata.

Temperature, minime stazionarie, massime in calo, comprese sulla costa tra 15 e 23 gradi, tra 9 e 18 nell’interno.

Domani, venerdì 12 ottobre, residue nubi al mattino, più compatte e persistenti nelle aree interne. Soleggiato ovunque dal pomeriggio. Per sabato 13 si prevede tempo nel complesso soleggiato, qualche nube bassa si affaccerà lungo le coste in giornata. Temperature in aumento.