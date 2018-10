Genova. Alta pressione in attenuazione sulla nostra regione; nei prossimi giorni il cielo sereno ci abbandonerà, lasciando spazio ad una situazione più perturbata e fresca. Ventilazione forte dai quadranti settentrionali con raffiche sui 70km/h in mare aperto e sul ponente, in attenuazione tra pomeriggio e sera.

Al mattino nuvolosità sparsa ed irregolare su tutta la regione, in genere medio-alta lungo le coste e più bassa sui crinali interni ed i versanti padani. Non si escludono deboli piogge a levante e a nord dello spartiacque centrale ed occidentale; sul resto della regione tempo asciutto.

Foto 2 di 2



Nel pomeriggio e in serata non si esclude la risalita di qualche rovescio dal mare verso lo Spezzino e il Tigullio orientale; ancora deboli piogge alternate a lunghe pause tra Genovese e Tigullio occidentale (specie i settori interni e in mare aperto); tempo più asciutto a ponente e con occhiate di sole lungo le coste.

Domenica sono previste piogge diffuse su tutto il genovesato, con temperature in calo. Una situazione che potrebbe protrarsi fino a lunedì.

Venti: Da nord con raffiche fino a 70km/h sul savonese, sui crinali e in mare aperto, in attenuazione tra pomeriggio e sera, ventilazione più debole a levante. Mari: Stirato sotto costa. Mosso il basso ligure, ma con moto ondoso in calo dalla sera.

Temperature: In calo nei valori massimi lungo le coste, in aumento le minime nell’interno.

Costa: min 11/14°C, max 22/24°C

Interno: min 7/10°C (fondovalle), max 13/16°C