Genova. Un vasto ciclone insiste sull’Europa occidentale: sono i suoi movimenti ad apportare tempo perturbato nel corso dei prossimi giorni. La giornata di oggi, in particolare, vedrà la risalita e l’approfondimento di un minimo depressionario a ridosso del Mar Ligure occidentale, con forte mal tempo sul nostro territorio, con particolare attenzione alla forza del vento e lo stato del mare. Ecco le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 29 ottobre, precipitazioni diffuse su tutta la regione; forti rovesci o temporali stazionari potranno svilupparsi con maggiore probabilità sul settore centrale producendo accumuli che potrebbero risultare molto elevati. Verso sera tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dalle coste del ponente. Persistono i rovesci a levante, con particolare interesse delle zone interne.

Venti forti di scirocco/ostro, in particolare su centro levante, con picchi a burrasca, localmente burrasca forte. Brusca rotazione da sud ovest in giornata, sempre burrascosi; raffiche di tempesta al largo. Eventuali temporali potranno esser associati a violente raffiche superiori ai 100 km/h. Mare molto agitato, localmente grosso; intense mareggiata su tutti i litorali.

Temperature stazionarie o in lieve calo, comprese sulla costa tra 14 e 20 gradi, nell’interno tra 9 e 17.

Domani, martedì 30 ottobre, ancora venti forti e mareggiate diffuse ma temporanea attenuazione dei fenomeni. Al mattino precipitazioni residue sul levante. Più asciutto a ponente. Migliora in giornata su centro ponete con aperture, e gradualmente anche a levante, seppur insisteranno alcune locali piogge nelle zone interne. In serata e nottetempo nuovo peggioramento ad iniziare da ovest. Venti da sud ovest forti, con possibile burrasca al mattino. Si indeboliscono, rimanendo tesi o forti in giornata. Nuova rotazione da sud est in serata, con nuovo rinforzo. Mare in leggera scaduta, ma si mantiene agitato con mareggiate sui litorali.

Mercoledì tempo nuovamente perturbato con piogge sparse. Ancora venti forti e mareggiate.