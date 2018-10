Genova. Una giornata con cielo in prevalenza sereno sul versante marittimo prevista dal Limet, il Centro meteo ligure, per questo martedì 9 ottobre. Sarà una in giornata di tempo soleggiato con qualche cumulo sui rilievi appenninici; tendenza all’aumento della nuvolosità dalla sera sul settore centrale. Ampia l’escursione termica: le temperature sulla costa vanno da un minimo di 14-17 gradi a un massimo di 23-26 gradi. Nell’interno si passa da una minima tra 7-14 gradi a una massima tra i 19 e i 23 gradi.

Il vento resta teso, settentrionale a Ponente, irregolare altrove. Possibilità di scaduta in brezza sulla fascia costiera durante le ore centrali della giornata.

Mare: molto mosso il settore occidentale al largo, mosso su Riviera di Ponente; poco mosso altrove.

Domani previsto tempo nuvoloso.