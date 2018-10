Genova. Rimonta l’alta pressione. Tempo in miglioramento venerdì; fine settimana nel complesso stabile con nuvolosità in aumento nel pomeriggio-sera di domenica.

Cielo e Fenomeni: Al primo mattino cielo nuvoloso specie nelle zone interne e versanti padani, con le ultime deboli piogge nelle ore antelucane, in via di attenuazione, maggiori schiarite saranno già presenti lungo la fascia costiera. Nel corso della giornata progressivo miglioramento con tempo soleggiato lungo le coste e qualche nube sui versanti padani e sui crinali, in attenuazione in serata.

Venti: Moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale costiero, in attenuazione in giornata, deboli da nord-est altrove.Mari: Da molto mosso a mosso, con moto ondoso in attenuazione.

Temperature: In calo nei valori minimi, massime in aumento

Costa: min +14 / +16 °C, max +23 / +26 °C

Interno: min +7 / +13 °C, max +18 / +22 °C