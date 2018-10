Genova. Quella di oggi sarà l’ultima giornata di cielo sereno della settimana probabilmente. Secondo il Limet, Centro Meteo Ligure è in arrivo un netto cambio circolatorio in ambito europeo. Una depressione proveniente dai quadranti settentrionali muoverà verso la Francia richiamando correnti umide meridionali sul Nord italia e di conseguenza sulla Liguria, determinando inoltre forti piogge e un’intensa ventilazione.

Oggi cielo in prevalenza sereno al mattino nelle zone interne tranne per il passaggio di velature, qualche nube bassa inizierà a comparire sulle coste genovesi e savonesi. Dal pomeriggio netto incremento della nuvolosità un po’ ovunque, fatta eccezione per le Alpi liguri. In serata saranno possibili locali piovaschi lungo i settori costieri di genovese e savonese orientale.

I venti soffieranno da Nord sul Centro Ponente prima dell’alba. Rotazione da Sud Est al mattino sul Centro Levante, a regime di brezza a Ponente. Dal pomeriggio direzione Sud-Sud Est.

Il mare sarà poco mosso.

Temperature in calo sulla costa la minima è tra i 10 e i 16 °C, la massima tra 19 e 24 ° C. Nell’interno minime tra 3 e 10° C, la massima tra 17 e 22 °C.

Domani previsto forte vento di libeccio sul golfo e un primo assaggio di pioggia sul Levante.