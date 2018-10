Meteo, allerta in arrivo per giovedì, prevista pioggia e forti temporali su tutta la Liguria

Genova. Giovedì 11 potrebbe arrivare la prima allerta meteo della stagione: secondo le previsioni, infatti, una intensa perturbazione potrebbe interessare tutta la regione, con probabili forti temporali.

Al momento non è stata ufficializzata, ma a ricordarlo è stato anche il sindaco Marco Bucci in consiglio comunale, parlando dei lavori di predisposizione di via 30 giugno: “Giovedì potrebbe esserci allerta meteo, e quindi consideriamo uno stop dei lavori”.

Le previsioni di Limet confermano il quadro: venti forti da sud-est al mattino su gran parte della regione. Rotazione a N in giornata su Genova e Savona. Possibili rovesci intensi con quantitativi di pioggia abbondante sul settore centro-occidentale (da confermare nei prossimi aggiornamenti).

Molto nuvoloso o coperto ovunque. Rovesci forti a tratti anche molto forti più probabili sul settore centro-occidentale. Possibili anche episodi temporaleschi. Altrove pioggia moderata o solo a tratti intensa.

La situazione ovviamente è ancora da confermare, e soprattutto l’allerta è ancora da ufficializzare, ma ci sono tutte le carte in regola per una giornata nera