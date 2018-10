Mercato di Natale, gli artigiani “restano” in piazza Campetto. Raggiunto accordo con Comune

Genova. Il temuto sfratto del mercato artigianale da piazza Campetto e via Soziglia è scongiurato, almeno per quest’anno. E’ stato trovato l’accordo, infatti, con l’amministrazione civica per mantenere la tradizionale location per i banchi che ogni anno animano la corsa ai regali in centro storico.

A confermarlo gli stessi artigiani, che dopo le proteste della settimana scorsa, arrivate in Consiglio comunale grazie all’interrogazione di Stefano Giordano, consigliere del M5s, hanno nuovamente incontrato l’assessore Paola Bordilli: scongiurate le ipotesi di trasloco in altre sedi, come Caricamento, “in cambio” di una riconfigurazione espositiva.

Lo stop dell’amministrazione era stato accolto con scetticismo, soprattutto per le motivazioni legate al “decoro e all’estetica”, ma è stata trovata una “quadra” che ha messo tutti d’accordo: le bancarelle saranno disposte a gruppi di quattro in modo da non avere il retro visibile, armonizzando, quindi, l’aspetto estetico dell’esposizione temporanea con il contesto della piazza.

Soddisfatti gli artigiani, i quali temevano che uno spostamento avrebbe potuto significare la “fine” per il tradizionale appuntamento. Dal punto di vista dell’amministrazione, invece, potrebbe essere in fase di definizione un regolamento che metta nero su bianco alcune nuove regole, in modo da evitare, per il futuro, situazioni del genere.