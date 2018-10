Genova. La lunga giornata dell’allerta rossa non è ancora finita. Dopo le piogge torrenziali che hanno colpito soprattutto l’estremo ponente e levante del genovesato, ora è il mare a far sentire la sua potenza.

Come previsto dai modelli di Arpal, infatti, nel pomeriggio forti raffiche di vento hanno sferzato tutto la costa, producendo un moto ondoso molto sostenuto: questa forte mareggiata in queste ore sta facendo vedere i muscoli, e, infatti, arrivano i primi disagi.

di 5 Galleria fotografica Arenzano e Cogoleto









Ad Arenzano, come documentato dalle foto di Silvio Sassetoli, il mare ha battuto la spiaggia, superando la passeggiata, e arrivando per le strade, tra le macchine. Per questo motivo il tratto di Aurelia compreso tra il benzinaio Esso e il Grand Hotel, nella parte più a ponente della fronte mare.

Situazione simile anche a Cogoleto, dove le onde stanno invadendo le strade più costiere, “entrando in città”, come ha ricordato Roberto Bolzan autore del video.