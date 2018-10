Marco Giampaolo testimonial per Save the Children

Genova. Save the Children è più grande organizzazione mondiale , che dal 1919 lotta per salvare e migliorare la vita dei bambini, in centoventicinque paesi.

Alcuni allenatori di Seria A, tra cui Carolina Morace, Max Allegri, Eusebio Di Francesco, Stefano Pioli, Luciano Spalletti e il blucerchiato Marco Giampaolo, saranno i testimonial della campagna contro la mortalità e la malnutrizione dei bambini, che torna sui rettangoli da gioco, in occasione delle gare di campionato, che si giocheranno tra sabato 20 e lunedì 22 ottobre.

Nel mondo, per ogni minuto che passa, ci sono cinque bambini che muoiono, perchè non hanno acqua e cibo.

Tutte le società della massima serie calcistica scenderanno in campo a favore di Save the Children invitando tutte le persone a effettuare una semplice donazione attraverso un sms oppure una chiamata da telefono fisso al 45533.