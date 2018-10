Marco Giampaolo: “La Sampdoria ha le qualità per giocare in maniera ambiziosa”

Genova. “Il Meazza è il tempio del calcio, che trasmette sensazioni straordinarie, vincere a Milano è emozione pura, giocheremo in maniera ambiziosa”.

Marco Giampaolo è molto carico, alla vigilia della sfida di campionato con il Milan: “Per la Sampdoria sarà una prova di maturità importante, affrontiamo una gara di prestigio, che ci dà la possibilità di misurarci con avversari costruiti con obiettivi diversi dai nostri... la nostra missione è quella di rompere le scatole ad ogni avversario e ci proveremo anche alla “Scala del calcio”.

I blucerchiati sono quinti in classifica, con quindici punti all’attivo, tre in più del Milan, che però deve recuperare la gara con il Genoa.

Gli uomini di “Ringhio” Gattuso devono vincere, dopo che in tre giorni hanno perso il derby con l’Inter e la sfida di Europa League con il Betis di Siviglia.

“Il Milan mi piace, perchè ricerca la vittoria attraverso idee di gioco – continua il mister blucerchiato – gli ultimi insuccessi non inficiano la loro qualità”.

Giampaolo, riguardo alla formazione da mettere in campo nel posticipo di domani sera (ore 18) la pensa così: “I giocatori stanno bene, dubbi ne ho tanti e non riconducibili ad un singolo giocatore o a un solo ruolo. Chi gioca non deve sedersi sugli allori e coloro che stanno fuori devono fare sentire il loro fiato sul collo, devono continuare a lavorare con lucidità e con serietà, come stanno facendo”.