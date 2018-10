Manifestazione Valpolcevera, il comitato ‘Oltre il ponte’: “Non abbiamo fischiato Toti e Bucci”

Genova. “Non abbiamo fischiato il sindaco Marco Bucci e il presidente della Regione Giovanni Toti, come erroneamente riportato da alcuni giornali che hanno fatto riferimento, generalizzando, alle reazioni di un gruppo isolato di persone in ‘felpa’ che nulla hanno a che fare con i manifestanti e gli organizzatori”. Lo scrivono gli organizzatori della manifestazione degli abitanti della Valpolcevera sulla pagine facebook ‘Oltre un ponte c’è’, prendendo le distanze del gruppo di contestatori che stamani in piazza De Ferrari ha ‘inveito’ contro Toti e Bucci a margine del corteo che ha interessato il centro città.