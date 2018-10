Maltempo, un albero cade anche sull’autostrada A10, una persona ferita tra Pegli e Pra’

Genova. Un albero è caduto sulla autostrada A10 a Genova tra Pegli e Pra’ provocando un tamponamento. Una persona è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata in ospedale con i mezzi del 118. Disagi si registrano sempre in A10 e in A12 per allagamenti e il forte vento.

Problemi anche in città, sempre legati alle raffiche di libeccio. All’interno dell’area dell’ospedale San Martino di Genova un tronco e’ caduto su alcune macchine in sosta, senza ferire nessuno.

In via Casata Centurione strada chiusa e vigili del fuoco in azione per un gazebo volato dal tetto di un edificio e caduto lungo la via. Ad Albaro i pompieri sono intervenuti in via Zara e via Siena sempre per alberi caduti nella

zona. Molti problemi come potete leggere negli articoli qui sotto anche in Valbisagno.