Maltempo, tutte agibili le scuole superiori di Genova

Genova. Dopo l’allerta meteo rossa che ha interessato Genova imponendo la chiusura delle scuole per due giorni, tutti i licei e gli istituti professionali al momento risultato agibili e in nessuno è compromessa la ripresa delle attività didattiche. Lo riferisce il consulente per la gestione del patrimonio nella Città Metropolitana Alfonso Gioia che fa il punto sulle criticità provocate in particolare dal forte vento.

I tecnici della Città metropolitana hanno effettuato sopralluoghi nelle strutture. Tra le criticità emerse la caduta di alberi nei pressi di alcune scuole come il Marco Polo e il Gastaldi, la caduta di alcune tegole al Leonardo Da Vinci (sarà effettuata una verifica sulla copertura senza interrompere le lezioni), infiltrazioni in una palestra del Mazzini e la necessità di pulire la zona erbosa limitrofa al Fermi.

Nessuna segnalazione da Rapallo, Chiavari e Sestri Levante. Mentre nella struttura della Città metropolitana che accoglie migranti a Pratozanino si sono staccati calcinacci, intonaci e sono state registrate infiltrazioni.