Maltempo, per ora poche criticità sulla Liguria ma la Regione avverte: “Possibile prolungamento allerta”

Genova. “Siamo a metà dell’emergenza, il pomeriggio sarà ancora molto lungo e non si esclude di prolungare l’allerta”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sul maltempo che sta colpendo anche la nostra regione e che ha fatto scattare l’allerta rossa sul ponente e arancione altrove.

La notte è trascorsa in maniera tranquilla e le previsioni sono state sostanzialmente confermate. “Le preoccupazioni maggiori – ha spiegato il governatore – riguardano al momento la Val Bormida e il Savonese, sia l’entroterra sia la costa per il reflusso dei fiumi alla foce”. Nella notte sono stati registrati piccoli allagamenti e frane in comuni Giustenice, Calice, Finale, Cairo Montenotte.

Tutto regolare a Genova. “Non ci sono segnalazioni di criticità né sul Polcevera, che resta monitorato in maniera speciale, né sul bacino del Bisagno” ha spiegato Toti, e anche sul levante non ci sono stati problemi.

Secondo il presidente della Regione la decisione del Comune di Genova di tenere le scuole aperte si è rivelata “opportuna e ha tenuto conto dell’analisi costi-benefici”