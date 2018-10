Genova. Mentre su Genova la pioggia sta regalando una piccola tregua, a levante la situazione è peggiorata nelle ultime ore.

La perturbazione, che ha un fronte molto ampio, dopo aver colpito lo spezzino in nottata e a ponente in mattinata, è tornata ha convergere su Tigullio e Sestri Levante, come già successo prima dell’ora di pranzo.

E sono arrivati i primi allagamenti: a Sestri Levante diverse strade sono invase da molti centimetri d’acqua, anche se al momento non si registrano chiusure e interruzioni: “Al momento mantenute aperte Gallerie S.Anna (prevista chiusura se mare in incremento) – scrive il sindaco Valentina Ghio – Si sta alzando il livello del Petronio, ma al momento sotto controllo. In corso controllo continuo di tombini e forazze per liberare dalle foglie. Si invita a non uscire , se non necessario”.

Allagamenti anche a Chiavari, l’innalzamento del livello dell’Entella e la concomitante mareggiata che ha reso più difficoltose per il torrente scaricare in mare, hanno provocato una saturazione della rete idrica. Allagate, quindi, nel centro della cittadina del levante, via Rivarola, viale Kasman e via Entella.