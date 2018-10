Magliette “Genova nel Cuore”, raggiunte le 60 mila vendite. Raccolto oltre mezzo milione per l’emergenza

Genova. Sono numeri in continuo aggiornamento, ma i primi traguardi stanno arrivando: sfondata quota 60 mila magliette vendute, con un ricavo che ha toccato il tetto del mezzo milione.

A confermarlo l’assessore al Commercio Paola Bordilli, tra le promotrici dell’iniziativa: per ogni unità venduta al pubblico per 10 euro, l’incasso netto per l’emergenza è di 8,5 euro, per via del costo di produzione di 1,5 euro. Ne consegue che ad oggi il ricavato dell’iniziativa di solidarietà ha raggiunto la cifra di 510 mila euro.

“Quando abbiamo fatto la gara – sottolinea Bordilli – abbiamo ovviamente scelto la ditta che proponeva il costo di produzione più basso, in modo da massimizzare l’incasso da destinare all’iniziativa”.