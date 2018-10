L’Università va agli Erzelli, siglato il contratto definitivo di compravendita

Genova. Oggi, mercoledì 31 ottobre 2018, è stato firmato il contratto definitivo di compravendita tra Genova High Tech (GHT) e l’Università di Genova relativamente ai terreni ubicati sulla collina di Erzelli.

I terreni saranno dedicati alla costruzione di una nuova struttura universitaria e al conseguente trasferimento della Scuola Politecnica al Parco Scientifico GREAT Campus.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha autorizzato l’Università di Genova ad anticipare dal proprio bilancio 22 milioni e 700 mila euro, già affidati dal “Patto per Genova” al Comune e che verranno trasferiti all’Ateneo, a rimborso, dopo l’acquisto.

In occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2018/2019 il Rettore Paolo Comanducci aveva auspicato un imminente sblocco, da parte del Miur, dei fondi per la realizzazione di un progetto, quello dello spostamento della Scuola Politecnica a Erzelli, di fondamentale importanza per l’Università di Genova, specie dopo il crollo del Ponte Morandi.

Ora, nel giorno dalla firma, il Rettore dichiara: “siamo giunti a una fase importante per il trasferimento del Polo di Ingegneria della Scuola Politecnica al GREAT Campus di Erzelli. Auspico che i lavori possano iniziare nel 2020 e che il trasferimento di Ingegneria possa avvenire nel 2024. È uno sforzo enorme da parte dell’Ateneo con l’obbiettivo di migliorare i nostri risultati nella ricerca e nella didattica ma è anche un grande investimento a favore dello sviluppo della città e dell’intera regione”.

Soddisfazione anche da parte di Luigi Predeval, amministratore delegato di GHT, società promotrice di GREAT Campus: “La firma di oggi, che avviene dopo 11 anni dal primo contratto, non è solo il primo passo per il trasferimento della nuova sede di Ingegneria a GREAT Campus, ma è soprattutto un passo importante per la rinascita di Genova”, dichiara Predeval. “Abbiamo sempre ritenuto la Scuola Politecnica un tassello imprescindibile di quel grande mosaico che è GREAT Campus, pensato fin dall’inizio come luogo di contaminazione e incontro fra industria, centri di ricerca e mondo accademico; ora potremo pensare a interventi concreti, come ad esempio la realizzazione della viabilità di collegamento fra Erzelli e Cornigliano, che contribuiranno a richiamare nuovi investitori e a dare nuovo impulso allo sviluppo dell’area”.

Un team di oltre 80 ingegneri e architetti, coordinati da Genova High Tech, sta lavorando alla realizzazione del progetto definitivo della Scuola Politecnica a Erzelli e delle opere pubbliche connesse come parcheggi, collegamenti, spazi esterni.

Il progetto dovrebbe essere pronto entro la prima metà del 2019; si procederà quindi a bandire la gara, a livello europeo, per la realizzazione dello stesso.

Potrebbe essere proprio il Rettore Paolo Comanducci, entro la scadenza del suo mandato nel 2020, a presenziare alla posa della prima pietra di un’opera che cambierà l’Università di Genova e la città.