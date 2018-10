“Lunedì? Sarò oltre il ponte”: un video per promuovere il corteo della Valpolcevera

Genova. Un video artigianale per promuovere la manifestazione di lunedì che da palazzo San Giorgio arriverà a De Ferrari e poi sotto alla Prefettura.

Il comitato Oltre il ponte, che raccoglie cittadini e commercianti della Valpolcevera a partire da Certosa, il quartiere che si trova a ridosso della zona rossa, “oltre il ponte” si è dato molto da fare in questi giorni per invitare i cittadini a partecipare a un corteo che sarà pacifico come hanno sottolineato più volte i promotori e dovrebbe prevedere anche incontri con le istituzioni per esporre le richieste dei cittadini.

Queste ultime vanno dalla riapertura delle strade di sponda (anche se proprio ieri il gip ha chiarito che prima di riaprire via 30 giugno dovrà essere abbattuto un capannone, alla difesa dei posti di lavoro (in questo caso servirebbe anzitutto un intervento sul dl Genova per inserire la cassa in deroga) e un potenziamento dei presidi sanitari.

Nel video tanti cittadini e commercianti ricordano l’appuntamento. “Lunedì? Sarò oltre il ponte”. Secondo la Questura i manifestanti dovrebbero essere circa un migliaio ma vista l’eterogeneità dei partecipanti (in piazza ci saranno anche gli iscritti a Fiom e Cgil ma senza bandiere e parecchi esponenti politici di opposizione) è difficile fare previsioni numeriche.