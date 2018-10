Genova. È l’Olympia Junior Casale ad alzare al cielo il trofeo Tossini, riservato agli Esordienti, giunto quest’anno alla settima edizione e disputato nell’impianto di via Cialli con organizzazione a cura del Basket Pegli. Successo in finale sul CFFS Cogoleto. Bronzo per Minibasket Verbano Luino. Seguono, in classifica, Uisp Rivarolo, Pallacanestro Vado, Red Basket Ovada, Basket Pegli e Cus Genova.

Questo il pensiero di Antonella Traversa, presidente Basket Pegli. “Dopo giorni difficili per Genova, è stato bello ricevere in casa nostra tante squadre, tanti genitori e soprattutto tanto entusiasmo. I ringraziamenti sono davvero tanti. Lo staff, base di tutto, che ha reso possibile un torneo a otto squadre senza intoppi. Un lavoro comune e compatto per raggiungere l’obiettivo di far divertire così tanti ragazzi. I nostri genitori che hanno ospitato i simpaticissimi amici di Luino. Il nostro sponsor Tossini, che ci regala sempre grandi buffet e il sostegno per rendere realtà il torneo d’inizio anno. I mini arbitri che si sono impegnati per due giorni di fischi. Gli allenatori di tutte le squadre: Ambro, Alessandro, Marcello, Lorenzo, Davide, Andreas, Federica, Stefano e Ezio. E, per concludere, i protagonisti, i ragazzi con le loro squadre: Casale vincitrice del torneo con le loro maglie super fluo e i loro giocatori motoriamente fantastici, Cogoleto, i già citati amici di Luino, Rivarolo, Vado, Ovada, i nostri Sharkers e Cus. Rigorosamente in ordine di classifica. Tre giorni per loro intensi, arricchiti da nuove amicizie e tanto tanto gioco”.