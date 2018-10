Lollobrigida, il numero 2 di Fratelli D’Italia visita gli sfollati: “Più soldi per il dl Genova, non per il reddito di cittadinanza”

Genova. “Rendere leggibile e chiaro il decreto Genova, e implementare le risorse economiche a favore per Genova perché a nostro avviso i fondi messi a disposizione sono pochi. Problemi di copertura? Si facciano delle scelte, i soldi ci sono, basta spenderli in maniera più utile che non per il reddito di cittadinanza”.

Il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida, in visita agli sfollati di ponte Morandi a Certosa pochi minuti prima che arrivasse il vicepremier Salvini, approfitta della domanda sui decreto Genova per attaccare le priorità della componente M5S del governo.

“Il nostro impegno – ha aggiunto – è farci portavoce delle istante del territorio per migliorare il decreto in sede di discussione in parlamento”. Sul tema della ricostruzione e del ruolo di Autostrade, nessuna pregiudiziale. “Invertiamo i fattori della questione, non serve una posizione ideologica, serve un nuovo ponte in fretta”.