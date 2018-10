Nei giorni scorsi è avvenuta la presentazione dell’Iren Genova Quinto, anche quest’anno andata in scena nella sede sociale di via Quinto, con un leggero ritardo rispetto al solito: la prima squadra è già scesa in vasca per le prime due giornate di serie A1, conquistando una vittoria contro Trieste e rimediando una sconfitta in casa della Lazio.

Folta la presenza di autorità e rappresentanti delle federazioni partire dall’assessore regionale allo Sport, Ilaria Cavo, in rappresentanza del governatore Giovanni Toti e di tutta la Regione Liguria, il consigliere delegato di Tursi, Stefano Anzalone, che ha portato i saluti del sindaco Marco Bucci e un ferro di cavallo con tanto di stemma del Comune per augurare buona fortuna alla società, il presidente del Coni Antonio Micillo, il presidente onorario della Fin Lorenzo Ravina e il responsabile nazionale delle attività giovanili Gianfranco De Ferrari. Ancora, il Municipio Levante, nelle persone del presidente Francesco Carleo e del suo vice Federico Bogliolo.

“A tutti va il nostro ringraziamento per come ci stanno vicini – ha detto il presidente del club biancorosso, Giorgio Giorgi – Dopo la straordinaria promozione della passata stagione il nostro obiettivo è quello di restare in serie A1, con l’orgoglio di rappresentare la città di Genova in questa missione. Lo facciamo grazie ai nostri sponsor e a una filosofia societaria che, per quanto affacciata sul mare, tiene un ‘passo da alpino‘. Non stressiamo i risultati sportivi a fronte di un indebolimento finanziario, puntiamo ad avere bilanci sempre più in ordine e nei prossimi anni li faremo addirittura certificare. Quest’anno il club vanta uno sponsor di primissimo livello come Iren, che ha scelto di affiancare il cammino della società.”

“Sosteniamo quest’anno con grande piacere lo Sporting Club Quinto, una società storica che è una delle eccellenze sportive genovesi, motivo di orgoglio per la città che ne segue con grande passione l’attività – sottolinea il presidente Iren Paolo Peveraro – Un sostegno in linea con quanto l’azienda fa per contribuire alla creazione di valore e allo sviluppo dei territori dove opera attraverso supporti alla cultura, all’ambiente, al sistema teatrale ed alle realtà sportive. Con una attenzione particolare alla crescita e alla valorizzazione dei giovani talenti”.

Nel corso della presentazione sono state premiate due formazioni giovanili: l’Under 17, che l’anno scorso ha chiuso al terzo posto a livello nazionale la sua stagione, e l’Under 15, classificatasi ottava in Italia.