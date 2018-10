Lo spettacolo dei fulmini sul porto di Genova, intensa attività nelle prime ore della giornata

Genova. La perturbazione in corso, con una struttura temporalesca che si è formata al largo del mar Ligure davanti a Genova, si è manifestata – oltre che con pioggia abbondante – anche con un’intensa attività di tuoni e fulmini, alcuni davvero spettacolari.

Uno di questi lo ha “sorpreso”, mentre scaricava nei pressi della diga foranea del porto di Genova, un nostro lettore, Ibtissam Accoumeh, che ringraziamo per l’immagine.

In porto stamani, più che altro per le forti raffiche da sud qualche problema per l’attracco e le manovre delle navi. Qualche ritardo registrato anche all’aeroporto di Genova con la procrastinazione della partenza di un volo Lufhtansa per Monaco.