Genova. Nella vasca di casa l’Iren Genova Quinto non sbaglia: dopo aver superato la Pallanuoto Trieste alla prima giornata di campionato, nella terza la squadra biancorossa batte 8 a 7 il Circolo Canottieri Napoli al termine di una gara combattuta e sempre in bilico. Un continuo batti e ribatti, con Bittarello e compagni bravi a trovare lo scatto decisivo nel quarto tempo, con un 2 a 0 che ha fatto passare il punteggio dal 7-6 per i partenopei all’8-7 per il club genovese.

Apre le marcature nel primo tempo Amelio; Del Basso e Tanaskovic ribaltano il risultato, ma Boero ristabilisce la parità.

Nella seconda frazione i biancorossi si portano avanti per tre volte e per tre volte vengono raggiunti: alle segnature di Bittarello, Lindhout e Brambilla rispondono Vukicevic e per due volte Tkac.

Nel terzo tempo ancora botta e risposta, firmato da Mugnaini e Borrelli, poi il vantaggio giallorosso ad opera di Tkac. Sono Gitto a 2’23” e Vavic a 4’25”, nell’ultima frazione, a realizzare le reti che ribaltano il risultato.

“Oggi ci è andata bene – spiega il tecnico Gabriele Luccianti -. Se la Canottieri avesse vinto questa partita non avrebbe rubato nulla. A tratti abbiamo sofferto parecchio il loro gioco, siamo stati confusi a uomo in più cercando subito una conclusione che poi non arrivava. Siamo contenti del risultato, ma riguarderò attentamente il video per capire che cosa non sia andato, ripeto, in particolare con l’uomo in più. Stiamo vivendo un campionato particolarmente equilibrato, lo dimostra la classifica e noi non possiamo concedere tutte queste occasioni ai nostri avversari. Sono contento del carattere, mostrato anche nel quarto tempo: lo spirito deve essere questo, dobbiamo avere il desiderio di arrivare sempre primi sul pallone, con uno slancio garibaldino”.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – Canottieri Napoli 8-7

(Parziali: 2-2, 3-3, 1-2, 2-0)

Iren Genova Quinto: Pellegrini, Paunovic, Vavic 1, Mugnaini 1, Brambilla 1, Lindhout 1, Gavazzi, Bielik, Boero 1, Bittarello 1, Gitto 1, Amelio 1, Pellerano. All. Luccianti.

Canottieri Napoli: Altomare, Del Basso 1, Zizza, Tartaro, Tkac 3, Travaglini, Confuorto, Campopiano, Vukicevic 1, Tanaskovic 1, Borrelli 1, Esposito, Vassallo. All. Zizza.

Arbitri: Centineo e Colombo.

Note. Nessun uscito per limite di falli. Espulso per proteste Luccianti nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Iren Genova Quinto 4 su 11, Napoli 3 su 7.