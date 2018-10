Genova. Per la nostra rubrica #portamiacasa torniamo al canile di Monte Contessa a Sestri Ponente per incontrare due cani e un gatto.

LINDA. Cosa c’è di più tenero di una dolcissima nonnina che fa le fusa tutte le volte che riceve una carezza? Linda ha subito una delle situazioni più tristi, è rimasta sola perché la sua padrona è mancata e si è ritrovata fuori casa.Questa meraviglia è sterilizzata e testata FIV e FELV negativa. Inoltre per il suo buon carattere è socievole anche con gli altri gatti. Linda è un sogno di gattina e chi avrà la sensibilità di capirlo si porterà a casa un vero gioiello!!!

Foto 3 di 3





SERENA è una cagnolina di taglia piccola nata nel 2009 ed arrivata in canile nel 2012. Nonostante i suoi nove anni d’età, Serena rimane una cagnolina davvero bella, oltre che vispa: adora infatti giocare con la pallina ed ha mantenuto un caratterino un po’ pepato. Attualmente divide il box con un altro cane, ma si cerca per lei una famiglia che non abbia tanti altri animali, perché non si trova a suo agio in gruppi numerosi. In casa a volte è un po’ possessiva con gli oggetti, quindi l’ideale sarebbero persone con esperienza. Dopo sei anni di canile, pensiamo che sia giunto il momento per Serena di iniziare una nuova vita con una famiglia tutta sua, quindi che aspettate?? Venite a conoscerla, lei vi aspetta!

EDDY, il vecchietto più tenero del mondo! Eddy è entrato in canile nel 2007, all’età di tre anni, insieme a sua madre, con cui ha convissuto in canile per dieci anni. Purtroppo alcuni mesi fa è rimasto solo e patisce un po’ questa solitudine: una nuova famiglia che si prenda cura di lui sarebbe il suo sogno!

E’ un cane davvero buono e coccolone, va d’accordo con i suoi simili (ma è da valutare con i gatti), ama andare a fare gite, giocare con la pallina (che solitamente porta con sé durante le passeggiate) ed in macchina è molto bravo: insomma, che volere di più? Eddy vi aspetta, fiducioso che presto potrà finalmente avere una casa tutta sua.

Per info:

Associazione UNA Onlus

Via Rollino 92N – 16154 Genova

adozioni@unaonlusgenova.it

Telefono: 010 650 0617