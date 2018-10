Le lontre della Locatelli Genova conquistano il torneo Fin under 14

Genova. In un anticipo di nuova stagione che ha tolto il ruolo di vernissage che spettava tradizionalmente al torneo di Villingen, che comunque vedrà una formazione a dir poco sperimentale impegnata in Germania nella prossima fine settimana, tocca proprio alla squadra 2005, che ha regalato uno strepitoso titolo regionale nello scorso campionato under 13, inaugurare gli impegni ufficiali.

Al lago Figoi di Genova Borzoli infatti va in scena il torneo FIN under 14, cui partecipano oltre alle lontre della Locatelli Genova, il Bogliasco 1951, il Rapallo e l’Imperia che però per motivi burocratici legati ai cartellini è costretta a disputare tre amichevoli con le avversarie fuori classifica.

Sono state proprio le ragazze genovesi a imporsi, confermando la loro leadership in tutti gli incontri disputati, riuscendo a superare Rapallo (8-4) e Bogliasco 1951 (8-3) in due incontri analoghi, con Locatelli Genova che chiude in entrambi i match già nella prima metà con distacchi incolmabili per le rispettive avversarie, lasciate a zero gol fatti per oltre due tempi. Il 4-2 all’Imperia, ottenuto con ampia rotazione della rosa da parte del tecnico Stefano Carbone, completa il percorso netto delle biancorossoblu, che si sono aggiudicate il torneo davanti a Rapallo e Bogliasco.

Durante la manifestazione si è svolta la cerimonia di premiazione del campionato under 13 2018, vinto dalla US Luca Locatelli Genova, davanti a Bogliasco 1951 e Imperia, con l’apprezzatissimo intervento del presidente del comitato regionale ligure della FIN Silvio Todiere e con la perfetta direzione della cerimonia protocollare da parte di Emma Schiaffino.

Ancora una soddisfazione quindi da parte della squadra più giovane per Carbone e Garalti Giorgetti,e come ci è stato augurato dal presidente Todiere, speriamo sia l’inizio di una lunga serie. Nel frattempo facciamo un applauso a queste ragazze per le vittorie odierne!

U.S. Luca Locatelli Genova: Asia Avenoso, Eleonora Bianco, Vittoria Vanin, Alice Giacalone, Vittoria Ravenna (vice capitano), Irene Malavasi, Irene Rossi (capitano), Gaia Frisina, Margherita Medicina, Nausicaa Magaglio, Caterina Torretta, Lara Polidori, Arianna Banchi. Allenatore: Stefano Carbone, Tecnico assistente: Michele Garalti Giorgetti