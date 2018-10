La goffa asfaltatura a Sestri Ponente diventa un tormentone sui social network

Genova. Qualcuno potrebbe pensare che in fondo, i proprietari della Panda e della Smart che vedete nella foto, sono stati fortunati. Nessuno ha fatto rimuovere le loro vetture con un carrattrezzi né apparentemente le ha fatte multare. Ma l’opera di asfaltatura, diciamo, è stata piuttosto compromessa.

La curiosa situazione riguarda via Virgo Potens, a Sestri Ponente, ed è stata rilanciata sui social network da una pagina piuttosto seguita “Lambrenedetto XVI”. Il personaggio protagonista della pagina l’ha pubblicata chiedendo ai follower di indovinare in quale città si stesse verificando l’episodio scatenando, come prevedibile, una serie di trollaggi incrociati sui luoghi comuni tra nord e sud del Paese.

A fare luce sull’accaduto alcuni “locals”, in particolare Roberto DiFrancesco, curatore della pagina Cornigliano La Rinascita, che ha per così dire svelato l’arcano.

I lavori sono stati effettuati alcuni giorni fa nell’ambito del piano di asfaltature stabilite dal Comune di Genova attraverso le segnalazioni dei municipi.