Lanterna corse rally team: doppio incidente al Golfo dei poeti

Genova. Non è stato un rally Golfo dei poeti facile per la Lanterna corse rally team. La scuderia genovese, in trasferta a La Spezia con grandi ambizioni, ha visto uno degli equipaggi protagonisti ritirarsi già sulla prima prova speciale: Mario Tabacco e Alessandro Cervi, su Renault Clio N3, sono stati protagonisti di una spettacolare uscita di strada, fortunatamente senza conseguenze.

Peggio è andata a Gianluca Caserza ed Erika Badinelli, che dopo le prime due prove speciali si trovavano in terza posizione assoluta, al debutto sulla Renault Clio Super 1.6. Sulla terza prova speciale la coppia genovese è stata protagonista di un incidente, le cui conseguenze hanno costretto sia Caserza che la Badinelli ad un ricovero presso l’Ospedale di La Spezia. Scongiurato subito ogni rischio, per pilota e navigatrice si prospetta ora qualche giorno di ricovero ed un periodo di convalescenza fortunatamente non troppo lungo.

“È stata una brutta botta, un errore che abbiamo purtroppo pagato caro. Ci rimetteremo presto e ci ha davvero fatto molto piacere sentire il calore che tutte le persone che ci stanno vicine ci stanno dimostrando. Adesso ci aspetta un periodo di convalescenza che ci farà tornare come nuovi, ma vogliamo rassicurare tutti e ringraziamo chi si è preoccupato per noi mandandoci messaggi di conforto” – ha dichiarato Caserza poco dopo il ricovero. Tutta la Lanterna corse rally team fa ovviamente i più sinceri auguri di pronta guarigione ai due ragazzi e li aspetta in forma nel 2019.

Al rally Golfo dei Poeti hanno comunque pensato altri tre equipaggi a tenere alto l’onore del team genovese. Maurizio Pessina ed Ettore di Tullio, su Subaru Impreza, unici al tra guardo in classe N4, hanno chiuso ventunesimi assoluti, mentre Paolo Saredi e Giuliano Baixin hanno portato la Honda Integra al terzo posto in classe A7. Buona gara per Francesco Bigotti ed Edoardo Crocco, che su una Peugeot 106 hanno chiuso al secondo posto in classe A5.