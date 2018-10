Lagaccio, bimba di 40 giorni morta in casa: procura apre inchiesta

Genova. Il pubblico ministero Daniela Pischetola indaga sulla morte di una bimba di 40 giorni avvenuta ieri sera in via Avezzana, nel quartiere del Lagaccio.

La piccola era in casa con gli zii e aveva appena fatto l’ultima poppata prima di essere messa nella culla. Dopo alcune ore gli zii sono andati a controllare la neonata che però non respirava più. Sono stati a quel punto chiamati i medici del 118 ma per la bimba non c’era più nulla da fare.

Sul posto è intervenuta la polizia. Secondo quanto accertato non c’erano segni di violenza sulla bimba e nemmeno di degrado. Il pm ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.