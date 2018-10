La Serteco inizia col piede giusto

Ottimo esordio per la Serteco Volley che da neo promossa in Serie B2 è subito vincente a Bergamo contro il Caseifico Paleni col risultato di 3-1.Primo set combattuto che le genovesi vincono con un rush finale importante, poi un secondo set vinto con grande autorevolezza, che però ha comportato un evidente calo di tensione e la reazione delle avversarie che passano 23-25- Si arriva al quarto set che le lombarde giocano alla morte, ma non riescono a portare il match al tiè-break.

La prossima settimana è già tempo di derby e si profila una sfida infuocata visto che la Psa Oympia Voltri ha anch’esso vinto, anche se al tiè-break contro la Conad Alsenese.