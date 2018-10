La Serie B resta a 19 squadre, la Virtus Entella non ci sta: “Rinviare la gara contro il Pisa”

Chiavari. La Serie B resta a 19 squadre. Questa la decisione dell’odierno Consiglio federale della Figc, che da parte sua chiede la chiusura ad ogni ripescaggio.

La Lega Pro, pertanto, ha riportato il calendario delle prossime giornate, indicando le partite della Virtus Entella, così come quelle di Novara, Catania, Pro Vercelli, Robur Siena, Ternana e Viterbese Castrense. I chiavaresi dovranno giocare domenica 4 novembre alle ore 16,30 sul campo di casa contro il Pisa.

La società del presidente Gozzi, però, non ci sta e lo fa sapere con un comunicato ufficiale. “La Virtus Entella ribadisce, per l’ennesima volta, che esiste una decisione del Collegio di Garanzia del Coni mai ottemperata, pur essendo definitiva. E chiede per quale motivo anche la nuova governance della Figc condivida questa inspiegabile posizione che ha contraddistinto la gestione commissariale di Fabbricini. Ci preme sottolineare come le sentenze debbano essere applicate e non eluse con comportamenti dilatori. Perché ci si ostina a perpetrare questa grave ingiustizia nei confronti della nostra società?”

“Al presidente Gabriele Gravina ricordiamo che martedì prossimo 6 novembre il Tar si pronuncerà sulla nostra richiesta di sospensiva degli incomprensibili dinieghi di Figc e Lega di B: per questo chiediamo di rinviare la gara contro il Pisa (fissata a sorpresa dalla Serie C per domenica prossima 4 novembre), a dopo il pronunciamento del Tar. Poche ore di attesa, dopo che il nostro club aspetta di vedere applicati i propri diritti dallo scorso 19 settembre“.