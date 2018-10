La Pro Recco Rugby si è presentata ufficialmente nella Sala Consiliare del Comune e, con Andrea Carretti a far gli onori di casa, e la regia dell’addetta stampa Emy Forlani, si sono succeduti al tavolo della conferenza il vice sindaco della città rivierasca, oltre che assessore allo sport Gianluca Buccilli, il Presidente della Pro Recco Rugby Roberto Libè, il Presidente dello stesso club, Maurizio Tossini, il Delegato CONI Liguria Giuseppe Raiola.

Sono stati dedicati alcuni momenti all’annuale torneo di touch-rugby “Palio del Fuoco“, che si disputa fra formazioni miste dei quartieri di Recco, in concomitanza della festività religiosa del 7 e 8 settembre, consegnando ufficialmente al quartiere Collodari il trofeo in palio, il V° Memorial Roberto Besio.

Foto 2 di 2



Sono stati presentati, fra i fragorosi applausi del folto pubblico presente nella Sala Consiliare, il coach neozelandese Callum Mc Lean, il preparatore della mischia rivierasca, oltre che atleta Davide Noto, e il capitano della prima squadra il transalpino Bastien Agniel. Fra gli acquisti di quest’anno a livello di atleti era presente anche Joshua Leung Wai, seconda/terzalinea di notevole stazza.

C’è stato spazio per tutti, compresi i capitani della squadra Cadetta, degli Under 18, Under 16, Under 14, Under 12, 8/6. La Pro Recco Rugby, per il sedicesimo anno consecutivo prende parte alla Serie A e, dopo aver celebrato nel maggio scorso i 50 anni della Società i dirigenti hanno rivolto un “in bocca al lupo” a tutte le squadre, compresi i veterani.