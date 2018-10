La Liguria delle arti marziali ricorda Pippo Spagnolo

Sarà un fine settimana speciale quello del 13 e 14 ottobre. Due giornate interamente dedicate al ricordo dell’indimenticato presidente Regionale della FIJLKAM, Pippo Spagnolo. Il presidente del Comitato Regionale FIJLKAM, Filippo Faranda, ha ideato una due giorni dove tutti i settori della FIJLKAM porteranno il proprio contributo alla memoria di Pippo Spagnolo.

Afferma il presidente regionale FIJLKAM, Filippo Faranda: “Pippo Spagnolo è stata una figura storica e carismatica della Federazione in Liguria, molto apprezzata anche a livello Nazionale. Lo ricordo fin da quando ero cintura bianca come il “capo” del judo (mio sport di appartenenza) in Regione, ma più visto come un punto di riferimento che come un mero dirigente. Aveva il dono di imporre senza avere l’aria di Farlo il che ha permesso di avere una stabilità in Liguria non comune in altre regioni. Sono felice di aver avuto la collaborazione dei Settori FIJLKAM nell’organizzare con entusiasmo la serie di eventi sportivi il prossimo weekend dedicati alla sua memoria, cartina al tornasole che il suo ricordo è ancora vivo nel cuore degli appassionati della nostra Federazione”.

Il programma prevede le prime due uscite destinate rispettivamente a Karate e Lotta che si svolgeranno nel Palazzetto dello sport di Quiliano (Savona). Poi ci si sposterà domenica 14 al Paladiamante di via Felice Maritano (gara inserita nel calendario nazionale gare federali) e al Palazzetto di via Don Luigi Sturzo di Manesseno per le gare giovanili.